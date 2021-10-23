''Seksenler'' dizisinde "Seyfi" karakterini canlandıran oyuncu Kemal Kuruçay, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kuruçay, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da 10 Haziran 1962'de dünyaya gelen Kemal Kuruçay, Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi hocalarından ve kurucularındandı.

Kuruçay, 1990'lı yılların başında tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu ve ikili "İstanbul Bura Mı" sinema filminde birlikte rol aldı.

"Seksenler" dizisinde muhtar karakterini oynadı

Türk televizyonlarında 1996 yılında yayınlanan "Gurbetçiler" adlı dizideki "Cemil" rolüyle tanınan Kuruçay, sonraki yıllarda "İnce İnce Yasemince" ve "Reyting Hamdi" komedi dizilerinde de oynadı.

Kemal Kuruçay, 2002'de TGRT'de yayınlanan "Zor Baba" adlı dizide Engin Günaydın ile beraber başrolde oynarken, 2010'da "Faysal" karakteriyle Yasemince'nin yeni bölümlerinde izleyici karşısına çıktı.

Usta oyuncu, 2014'te senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı, Müfit Can Saçıntı'nın yönettiği "Mandıra Filozofu" isimli sinema filminde rol alırken, son olarak "Seksenler" dizisinde muhtar karakterini oynadı.