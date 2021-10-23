Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da saman yüklü kamyon devrildi: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saman yüklü kamyonun devrildiği kazada iki kişi hayatını kaybetti.
Van'ın Çaldıran ilçesi istikametinden Ağrı Doğubayazıt yönüne giden Ş.İ. yönetimindeki saman yüklü kamyon, Gökçebulak mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan M.K. hayatını kaybetti.
112 Acil Servis ekiplerince, Ş.İ. ile M.K'nin cenazeleri Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Ağrı
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