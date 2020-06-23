Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Saruhanlı'ya bağlı kırsal Büyükbelen Mahallesi'nde sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. Su baskını nedeniyle 2 ev yıkıldı, 4 evde zarar oluştu.
Yıkılan evlerden birinin olay sırasında boş olduğu, diğerinde ise 2 kişi bulunduğu öğrenildi.
Evin duvarına tutunarak kurtuldu
2 selzede 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Saruhanlı Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
Yaklaşık 30 dakika süren sağanak nedeniyle çiftliklerdeki bazı hayvanlar telef oldu, domates, biber, üzüm, tütün ekili bazı araziler de zarar gördü.
Etiketler: Manisa Büyükbelen Mahallesi sağanakSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 18:52
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