İstanbul Esenyurt'ta etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Sokaktaki minibüs mahsur kaldı. İçeriye dolan sudan kaçmak isteyen yolcular, minibüsün üstüne çıktı.

Esenyurt Aşık Veysel Caddesi'nde ise, özel bir tıp merkezinin çatısından demir levhalar, yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle aşağıdaki araçların üzerine uçtu. Olayda park halinde bulunan 6 araç zarar gördü.

Yoldan geçen iki kişi ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi. Tırın devrilme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.