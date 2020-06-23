Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da şiddetli rüzgar tırı devirdi, çatıları uçurdu
İstanbul'da göle dönen sokakta, yolcular minibüs üstünde mahsur kaldı. Şiddetli rüzgar Hadımköy'de bir tırı devirdi. Esenyurt'ta ise, çatılar araçların üzerine düştü.
İstanbul Esenyurt'ta etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle döndü. Sokaktaki minibüs mahsur kaldı. İçeriye dolan sudan kaçmak isteyen yolcular, minibüsün üstüne çıktı.
Esenyurt Aşık Veysel Caddesi'nde ise, özel bir tıp merkezinin çatısından demir levhalar, yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle aşağıdaki araçların üzerine uçtu. Olayda park halinde bulunan 6 araç zarar gördü.
Yoldan geçen iki kişi ise olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi. Tırın devrilme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: Şiddetli rüzgar sağanak esenyurtSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 18:14
Son Haberler
- 18:58
- 18:52
- 18:36
- 18:39
- 18:03
Sıradaki Haber
Tutuklu ve hükümlüler 14 milyon maske ile 100 ton kolonya üretti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz