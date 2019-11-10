M.Y'nin kullandığı kamyonet, Gördes-Demirci kara yolunun Akpınar Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen A.E. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Devrilen kamyonette yaralanan sürücü ile yolcular Y.G., H.G. , Y.Y. , S.Y. , Z.D. ve D.G. 112 Acil Sağlık Ekiplerince Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Akhisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü A.E'nin yaralanmadığı belirtildi.

Kaynak: AA