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Manisa'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı10 Kasım 2019 Pazar 01:38 - Son Güncelleme 10 Kasım 2019 Pazar 01:43
Manisa'nın Gördes ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
M.Y'nin kullandığı kamyonet, Gördes-Demirci kara yolunun Akpınar Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen A.E. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Devrilen kamyonette yaralanan sürücü ile yolcular Y.G., H.G. , Y.Y. , S.Y. , Z.D. ve D.G. 112 Acil Sağlık Ekiplerince Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Akhisar Devlet Hastanesine sevk edildi.
Otomobil sürücüsü A.E'nin yaralanmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Manisa trafik Kazası gördes