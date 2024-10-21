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Türkiye
DHA 21.10.2024 01:53

Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde kavşakta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si 6 kişi yaralandı.

Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İzmir-Ankara D300 karayolu Gökçeören Çevreyolu kavşağında İbrahim Can Kaya idaresindeki otomobil, Gökçeören Çevreyolu’ndan D300 karayoluna bağlanmak isteyen Alim Avcı idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de savruldu. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan Fikri Kaya, Fatma Kaya, Yasemin Kaya ve Yüksel Akbaba yaralandı.

Manisa’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Kendi imkanları ile araçlarından çıkan yaralılardan Fatma Kaya ve Fikri Kaya Kula Devlet Hastanesine, diğer yaralılar Yüksel Akbaba, Alim Avcı, İbrahim Can Kaya ve Yasemin Kaya ise Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Her iki hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Alim Avcı ve Yasemin Kaya’nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile karayolundaki trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Manisa Trafik Kazası
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