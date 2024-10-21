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Türkiye
AA 21.10.2024 01:39

Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Denizli'de trafik kazası: 3 yaralı

Acıpayam ilçesi Avşar Mahallesi yakınlarında H.A. idaresindeki otomobil, yola aniden dönüş yapmak isteyen otomobille çarpıştı.

Kazada şarampole sürüklenen otomobildeki sürücü, kızı ve eşi yaralandı.

Bu sırada Burdur'daki AK Parti Burdur Merkez İlçe Başkanlığının 8. Olağan Kongresi dönüşünde aynı güzergahı kullanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, önünde meydana gelen kaza sonrasında yaralılara ilk müdahaleyi aracından inerek yaptı.

Yaralılara su ve gerekli malzemeleri ulaştıran Zeybekci, kazazedelerle ilgilenerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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Denizli Trafik Kazası Polis
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