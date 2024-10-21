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Türkiye
İHA 21.10.2024 01:14

HÜRJET Ankara'da ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecek

Ankara Valiliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen HÜRJET'in Ankara'da ses hızı üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştireceğini belirterek, "yüksek ses" uyarısında bulundu.

HÜRJET Ankara'da ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecek

Ankara Valiliği, HÜRJET'in ses hızı üzerinde ilk uçuşu nedeniyle vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı kullanılmak suretiyle HÜRJET uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur." ifadelerine yer verildi.

 

Uçuş ise saat 09.30 ile 10.30 arasında gerçekleştirilecek. 

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