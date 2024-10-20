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Türkiye
AA 20.10.2024 22:01

Erzincan’da otomobil sürüye çarptı: 17 koyun telef oldu, 6 kişi yaralandı

Erzincan’da otomobilin sürüye çarpması sonucu 17 koyun telef oldu, araçtaki 6 kişi yaralandı.

Erzincan’da otomobil sürüye çarptı: 17 koyun telef oldu, 6 kişi yaralandı

Erzincan’da Mehmet G.’nin kullandığı otomobil, Mercan beldesi çıkışında yolun karşısına geçen M.T.'ye ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Kazada sürüdeki 17 koyun telef oldu, sürücü ile otomobildeki H.G., F.G., O.G., S.G. ve F.S. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından kontrollü açıldı.

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Erzincan Trafik Kazası
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