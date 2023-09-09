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Türkiye
AA 09.09.2023 05:30

Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Depolanan yanıcı kimyasalların da tutuşmasıyla yangın hızla büyüdü.

Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İçerisinde madeni yağ, boya ve kimyasal maddelerin olduğu öğrenilen tesiste söndürme çalışmaları sürerken, itfaiye ekiplerin maske ve oksijen tüpüyle alevlere müdahale etmeleri dikkat çekti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile orman yangını söndürme ekipleri, yangını yaklaşık 4 saatte kontrol altına aldı.

Yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

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