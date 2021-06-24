Demirci, Kula, Alaşehir, Sarıgöl, Akhisar, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçelerinde sağanak ve fırtına nedeniyle zarar gören üzüm bağları, tarlalar, seralar ve meyve bahçelerinde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı ekipler, tarım alanlarında inceleme yapıp üreticilerden bilgi aldı.

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret etti.

İslam Köse, Tarım ve Orman Bakanlığının, zarar gören üreticilerin yanında olacağını söyledi.