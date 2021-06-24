Market işletmecisi Şerife Demirci, henüz yavru iken sahiplendiği yavru kekliğe İpek adını verdi. Demirci ile keklik arasındaki kuvvetli bağ görenleri şaşırtıyor.

Nereye gitse peşine takılan keklik, sahibi ile birlikte yürüyüşe çıkıyor, yemeklerini sahibinin ağzından yiyor, markete gelen müşterileri beraber karşılıyor.

Şerife Demirci’yi adım adım takip eden keklik, bu aşırı ilgisinden dolayı da zaman zaman sahibini gagalayıp, yanına kimseyi yaklaştırmıyor.

"İpeğim bana saplantılı şekilde aşık"

“İpeğim bana saplantılı şekilde aşık” diyen Şerife Demirci, “Henüz onu yavru iken almıştım. Ben büyüttüm. Beni sesimden tanıyor. Seslenince dahi yerinde duramıyor. Aramızda böylesine çok farklı bir ilişki gelişti. Beraber yürüyüşe çıkıyor, peşimden ayrılmıyor, markette beraber bekliyoruz. Abartı olmasın bazen para üstü bile veriyor, yemeğini benim ağzımdan yiyor. Kendisinin gösterdiği gibi ilgi göstermezsem beni gagalıyor. İpek'i ben de çok seviyorum” dedi.

Şerife Demirci’nin oğlu Ömer Demirci ise zaman zaman annesini İpek'ten kıskandığını söylüyor.