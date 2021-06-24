Askeri ve sivil uçuşlar için ortak kullanılan Diyarbakır Havalimanı'nda pist yenileme çalışmaları tamamlandı.

Yoğun uçuşlar nedeniyle meydana gelen bozulmaların onarımı için 24 Mayıs 2021'de uçuşlara kapatılan ana pistteki çalışmalar, 30 günde bitirildi.

Sivil uçuşların 25 Haziran 2021’de başlayacağını söyleyen valilik, çalışmaların hedeflenen süre içerisinde bitirilmesi için destek veren Milli Savunma Bakanlığı'na ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teşekkür etti.