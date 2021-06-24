Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneğine gelen görevliler, binanın içindeki eşyaların darmadağın olduğunu gördü. İlk başta binaya hırsızların girdiği sanıldı ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Güvenlik kameraları izlendiğinde, bir çift sansarın binanın çeşitli bölgelerinde gezindikleri görüldü.

Sevimli sansarların zarar verdiği bina onarıldı

Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Spor Kulübü Derneği Başkanı Berna Şengün, yaşadıkları olay karşısında çok şaşırdıklarını söyledi:

"Tavandaki kaplamalar yerlere düşmüş. Önce hırsız olduğu düşünüldü. Bilgisayar kontrolünde herhangi bir kaybolan bir şey yoktu. Sonra pati izleriyle karşılaşmışlar. Ondan sonra kameralardan baktık. Belediyeye bilgi verdik. Hemen ekipler geldi. Duvarlarda, spor aletlerinde dolaşmışlar, kanepeleri kemirmişler, halılara zarar vermişler. Sonrasında kameralardan gördüğümüzde bunun sansar ailesi bir çift, sevimli ama sevimsiz şeyler yapan sansar olduğunu fark ettik."

Bir hafta süren tamir ve tadilatların ardından binadaki eğitim faaliyetleri yeniden başladı.