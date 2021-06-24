Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Amanos Dağlarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Osmaniye'de "Eren-8 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç 2021-159 Operasyonu" kapsamında Amanos Dağlarında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.
Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Sığınak imha edildi.
Etiketler: Terör Örgütü
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