Türkiye'nin vizyon projelerinden Artvin Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatı sona erdi.

Türkiye'nin birinci, dünyanın en yüksek üçüncü barajı Yusufeli'nde 4 milyon metreküp beton dökülerek gövde kısmı tamamlandı.

Artvin Yusufeli Barajı’nda sona geliniyor. 275 metre yüksekliği ile Türkiye’nin birinci, dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak Yusufeli Barajı’nda gövde kısmının son betonu döküldü. Ayrıntıları Yusufeli Barajı ve HES Şube Müdürü Sezai Yıldız @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/4dwiurflyg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 24, 2021

8 yıl boyunca binlerce işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı barajda, gövde yüksekliği 275 metreyi buldu.

"Dünyanın en zor baraj projeleri içinde ilk üçe girer"

Barajın kurulu gücü 558 megawatt. Ekonomiye yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak.

Baraj yapımında bir milyon 400 bin ton çimento ve 70 bin ton inşaat demiri kullanıldığını söyleyen Limak Holding Genel Müdürü Mustafa Baştürk, "15 bin ton hidromekanik ekipman çelik imalatı yapıldı. Bunlar devasa rakamlar. Jeolojik şartları çok zor şartlardı. Böyle bir proje belki dünyanın en zor baraj projeleri içinde ilk üçe girer. Yaklaşık 2 milyar kilowatt saat bir enerji üretiyor. Böyle bir projeyi bitirmek, noktayı koymaktan dolayı da tarif edilmez bir mutluluk ve heyecan içindeyim." dedi.

Suyun elektriğe dönüştüğü santral binası hazır

Dev barajın kalbi olan santral binasında da inşaat çalışmaları tamamlandı. Elektro mekanik imalatlarının ardından baraj 3 türbinle hizmet verecek.

Barajın su tutma kapasitesi 2 milyar 200 milyon metreküp. Bu yılın sonunda su tutmaya başlanacak, elektrik üretimi ise 2022 yılının sonunda.