Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Lice ilçesi kırsalında MİT Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde düzenlenen operasyonda 18 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen Şimşek'e yardım ve yataklık ettiği belirlenen 14 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında "terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapmak" suçundan 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Operasyonda, R.M, M.M, R.M, H.M, S.Y, R.Y, K.Y, K.Y. ve S.Y. gözaltına alındı, M.Ş.M, M.M, E.P, M.M. ve M.H.M'nin de yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.