Haber Giriş: 24 Haziran 2021 Perşembe 16:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/DHA
“Lokum” kedi diyetle 12 kiloya indi
[Fotoğraf: DHA]
Edirne'de sahibinin diyet uyguladığı Lokum isimli kedi 4 buçuk kilo verdi. Ancak 12 kiloluk ağırlığıyla hala obez... Güçlükle nefes olan Lokum, son çare olarak veterinerde tıraş edildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde Ecem Gürler'e ait tekir cinsi kedinin fazla kilosuyla başı dertte.
Geçen yıl 16 kilo olan lokum, diyetle 4 buçuk kilo vermiş olsa da zorluk yaşıyor.
Nefes almakta güçlük çekince son çare tıraş edildi
Havaların ısınmasıyla nefes almakta bile güçlük çekiyor. Sıcaklardan bunalınca sahibi çözümü Lokum'u tıraş ettirmekte buldu. Önce tırnakları kesildi, ardından da tıraş edildi.
Uzmanlara göre sahiplerinin kendilerine her şeyi yedirmesi doğru değil. Obezite sorunu yaşamamak için miktarınca kuru mama verilmesi yeterli.
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