Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sabah saatlerinde ilçenin Avdal Mahallesi'ndeki evinden odun toplamak için traktörüyle tarlasına giden 77 yaşındaki İbrahim Aykutlu'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Yakınları, Aykutlu'yu Kelgöl mevkisinde devrilmiş traktörünün altında buldu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Aykutlu'nun cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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