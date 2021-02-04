Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ersin Dinçer'in kullandığı otomobil, Şabanoğlu Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yol kenarındaki uçuruma devrildi.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Dinçer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
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