Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce Darıca ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, "Resmi belgede sahtecilik" ve "Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlamak" suçlarından hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'yi yakaladı.

O.K, operasyonu yapan polislere kendisini serbest bırakmaları karşılığında rüşvet olarak 300 bin lira nakit ve 400 bin lira değerindeki teknesini vermeyi teklif etti. Yaşanan olaya ait ses kaydı ortaya çıktı.

"300 bin artı tekneyi vereyim, tekne de 400 bin lira eder"

Zanlı, polislere, "Abi terörist değilim, hırsızlık etmemişim, uyuşturucu yok ve bir tek banka, kurban olayım. Bu gece burayı terk edelim, kaçtı deyin. 300 bin lira helali hoş olsun, vallahi billahi hoş olsun. 300 bin artı tekneyi vereyim, tekne de 400 bin lira eder. Parayı hemen hesaba havale ederim, kaçtı deyin. Bu gece hemen terk ederim. Gitmeden ne olur konuşalım" dedi.

"O parayla şeref diye bir şey kalmaz"

O.K'nin rüşvet teklifine tepki gösteren polis, "O parayı belki biz kazanamayız ama bak ben sana söyleyeyim. O parayla şeref diye bir şey kalmaz" dedi.

Polisler ödüllendirildi

Emniyete götürülen O.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyona katılan 3 polise, örnek davranışları nedeniyle geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törenle teşekkür belgesi ve hediyeler verildi.