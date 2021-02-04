Gaziantep Karkamış KİBA Adli kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan bir araçta arama gerçekleştirdi.

Durdurulan araçta Türkiye'ye kaçak yollardan girmeye çalışan Suriye uyruklu 8'i kadın 11'i çocuk 23 kişi yakalandı. Araçta kaçak 59 cep telefonu bulundu.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında adli işlem başlattı.