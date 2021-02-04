Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan 23 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Karkamış sınır kapısından Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 23 kişiyi Gümrük Muhafaza ekipleri yakaladı.
Gaziantep Karkamış KİBA Adli kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan bir araçta arama gerçekleştirdi.
Durdurulan araçta Türkiye'ye kaçak yollardan girmeye çalışan Suriye uyruklu 8'i kadın 11'i çocuk 23 kişi yakalandı. Araçta kaçak 59 cep telefonu bulundu.
Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında adli işlem başlattı.
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