Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 19:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beykoz açıklarında arıza yapan tekne kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Beykoz Riva önlerinde makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Poyrazköy Limanı'na çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, Riva önlerinde makine arızası yapan tekneye ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Riva önlerinde makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, yedeklenerek Poyrazköy Limanı'na çekildi" bilgisi verildi.
Riva önlerinde makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekne, yedeklenerek Poyrazköy Limanı’na çekildi. @UABakanligi @selimdursun06 #UlaşıncaBaşlar pic.twitter.com/D7NdlfWzlG— KEGM (@kiyiemniyet) February 4, 2021
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