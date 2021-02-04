Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Başkentte Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı'nda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada yakalanan düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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