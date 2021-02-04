Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı'nda Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada yakalanan düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.