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Türkiye
AA 15.07.2024 18:01

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle kırsal Tekeli Işıklar Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Manisa'nın Soma ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Yangının yaklaştığı Tekeli Işıklar Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bölgede inceleme yapan Soma Kaymakamı Fatih Akkaya gazetecilere yaptığı açıklamada öğlen saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınmak üzereyken çok şiddetli rüzgar nedeniyle tekrar yayıldığını söyledi.

"Hayati bir tehlike öngörmüyoruz"

Tekeli Işıklar Mahallesi'nde vatandaşların ve hayvanların bölgeden uzaklaştırıldığını anlatan Akkaya, şu bilgileri verdi:

"Hayati bir tehlike öngörmüyoruz şu an itibarıyla. Köyde de tutuşan bir dam ve evimiz yok. Bütün ekipler köye sıçramaması için müdahale ediyor. İnşallah da başarılı olacaklar ama rüzgar her yönden şiddetli esiyor. Köyümüze zarar gelmeden yangını önlemek istiyoruz."

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Manisa Orman Yangını
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