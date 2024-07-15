Otluk alanda çıkan yangında 5 sera yandı

Yangın, saat 13.30 sıralarında Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi 20045 sokak üzerinde bulunan otluk alanda çıktı.

Otluk alandan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangına müdahalede ilk ekipler yetersiz kalınca takviye ekip talebinde bulunuldu. Diğer ekiplerin de kısa sürede gelmesiyle alevler kontrol altına alındı.

Bazı vatandaşlar da çektikleri hortumlarla yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler arazi üzerinde yer alan 5 seranın naylon brandalarının yanmasının yanı sıra maddi hasara neden oldu.

"Zararları çok fazla"

Dumanı görünce hemen yangın yerine geldiklerini dile getiren Recep Yüksel, “Bu mahallede oturuyorum. Yangını görünce hemen buraya geldik ve yardımcı olmaya çalıştık. Gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Bazı seralar yandı ve zararları çok fazla` dedi.