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Türkiye
AA 15.07.2024 13:31

İzmir'de orman yangını: 3 ölü

İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çeşme'deki yangında 3 kişi hayatını kaybederken, ekipler yangınları kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

İzmir'de orman yangını: 3 ölü

Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkisindeki ormanlık, makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının yaklaştığı alanda bazı evlerdeki kişiler, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının yaklaştığı arazide bulunan bir kadın ve iki çocuğu da jandarma ekibi tarafından bölgeden çıkarıldı.

Yangın bölgesinde kaybolduğu belirtilen 3 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Menderes'te de yangın çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinin Oğlananası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir'de orman yangını: 3 ölü

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Ekipler her 2 ilçedeki yangını kontrol altına almak için çalışma yürütüyor.

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