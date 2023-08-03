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Türkiye
AA 03.08.2023 09:10

Manisa’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki kavgada bir kişi bıçakla öldürüldü.

Manisa’da bıçaklı kavga: 1 ölü
[Fotograf: DHA]

Ulucami Mahallesi'nde akraba oldukları ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 19 yaşındaki F.A. ile 31 yaşındaki H.A. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından F.A., H.A’yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.A, Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

H.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli F.A. ise Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

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