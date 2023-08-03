Manisa’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Ulucami Mahallesi'nde akraba oldukları ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 19 yaşındaki F.A. ile 31 yaşındaki H.A. tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından F.A., H.A’yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.A, Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

H.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli F.A. ise Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.