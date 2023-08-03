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Türkiye
TRT Haber 03.08.2023 08:06

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

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