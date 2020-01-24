Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 06.04'te merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Kentte gece saatlerinden bu yana çok sayıda artçı sarsıntı da kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber