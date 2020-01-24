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Manisa'da 3,8 büyüklüğünde depremHaber Giriş:
Manisa'da saat 06.04'te 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 06.04'te merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Kentte gece saatlerinden bu yana çok sayıda artçı sarsıntı da kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: manisa deprem Manisa deprem AFADSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 06:25