Rize'de akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı, merkeze bağlı yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Zincirsiz ve kar lastiksiz yola çıkan sürücüler kar nedeniyle yolda kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Rize İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Zonguldak'ta ulaşımda aksamalar yaşandı

Zonguldak'ta akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar yağışı, Zonguldak-Ankara ve Zonguldak- İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde aksamalara neden oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak önlem aldı. Bazı vatandaşlar ise araçlarını yol kenarına çekerek kartopu oynadı.

[Fotoğraf: DHA]

Trafik ekipleri, uygulama noktalarında araçlarında zincir ya da kar lastiği bulunmayan sürücülere uyarılarda bulundu.

Karabük'te buzlanma, kazalara sebep oldu

Karabük’te akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi sonucu meydana gelen buzlanma kazaları beraberinde getirdi.

Yenişehir istikametinden Beşbinevler Mahallesine seyir halinde olan Özel Halk Otobüsü Necati Bey Caddesinde iken buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu tabelaya çarptı. Otobüste bulunan yolcular şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

[Fotoğraf: İHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Ekiplerine ait devriye yapan polis aracı, 100.Yıl Mahallesi Doğukent Sitesi’nden Karabük-Kastamonu yoluna seyir halinde iken buzlanma nedeniyle kayarak kaldırımda asılı kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

İki kazada da maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA, DHA