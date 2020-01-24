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İki aracın şarampole yuvarlandığı kazada yaralılar donmaktan son anda kurtarıldıHaber Giriş:
Bursa'da karlı yolda kayan iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si çocuk 6 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası soğuk havada donmaktan kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Candarlı köyünde, 13 EB 891 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Ünsel ile plakası alınamayan başka bir otomobil sürücüsü K.Ç, kar nedeniyle 15'er dakika arayla aynı mevkide direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtular.
Kazayı tesadüf eseri başka bir aracın sürücüsü fark edip 112 sağlık ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: İHA]
Yaralılar donmaktan son anda kurtarıldı
Jandarmanın da olay yerine gittiği kazada şarampole uçan araçlarda bulunan 2'si çocuk 6 kişi donmaktan son anda kurtarılarak İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA