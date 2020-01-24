Fırtına çatıları uçurdu, deniz ulaşımını aksattıHaber Giriş:
Sinop'ta üniversite bahçesine yıldırım düştü, Fırtına sebebiyle Kastamonu'da bir stadyumun çatısı, Zonguldak'ta da bir evin çatısı uçtu. Fırtına, deniz ulaşımında da aksamalara sebep oldu.
Karadeniz'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına deniz ulaşımını aksattı
Sinop Üniversitesi bahçesine yıldırım düştü. Bahçedeki bir ağaç ikiye bölündü.
Fırtına deniz ulaşımında da aksamalara yol açtı.
Uluslararası yük taşımacılığı yapan çok sayıda gemi demirlemek zorunda kaldı.
9 Haziran Stadyumunun çatısı uçtu
Kastamonu'da da fırtınanın saatteki hızı 70 kilometreye ulaştı.
İnebolu ilçesindeki 9 Haziran Stadyumunun çatısı uçtu.
Kastamonu-İnebolu yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Zonguldak'ta fırtına evin çatısını uçurdu
Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan fırtına, 2 katlı bir evin çatısını uçurdu.
Çatı parçaları çevreye savruldu.
Olayın ardından bölgeye AFAD, 112, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Bölgede imceleme yapan ekipler, evde tek başına yaşadığı öğrenilen yaşlı kadını evinden alarak öğretmenevine yerleştirdi.
Fırtına sebebiyle tekne ve gemiler limana sığındı
Bartın'da fırtına nedeniyle yüksekliği 3 metreyi bulan dalgalar oluştu.
Çok sayıda balıkçı teknesi ve yük gemisi Amasra Limanına demir attı.
Meteoroloji uyardı
Meteorolojiden de bir uyarı geldi.
Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Sinop ve Kastamonu, Karadeniz üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.
Kaynak: TRT Haber, İHA