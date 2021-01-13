Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 03:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi.
Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde bulunan O.K'ye ait evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, pet şişeler ve 220 litrelik fıçılar içerisinde toplam 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol
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