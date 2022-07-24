Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 21:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa ve Kütahya'da orman yangını
[Fotograf: AA]
Manisa’nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Manisa’nın Akhisar ilçesinde Hasköy Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormana da sıçradı.
İhbar üzerine yangına 4 helikopter, 2 uçak ve 20 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.
Kütahya'da da yangın sürüyor
Kütahya'nın Emet ilçesinde ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 3 uçak, 6 helikopter, 38 arazöz ve 5 dozer sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
Son Haberler
- 21:17
- 21:14
- 21:11
- 20:36
- 20:20
Sıradaki Haber
Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz