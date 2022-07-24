Manisa’nın Akhisar ilçesinde Hasköy Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormana da sıçradı.

İhbar üzerine yangına 4 helikopter, 2 uçak ve 20 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Kütahya'da da yangın sürüyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 3 uçak, 6 helikopter, 38 arazöz ve 5 dozer sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.