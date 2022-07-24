Haber Giriş: 24 Temmuz 2022 Pazar 18:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 3 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde 3 otomobil, Antakya-Reyhanlı kara yolunun Üzümdalı mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, araçlardaki Havva Alkış ve Faruk Bayraktar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan 5 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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