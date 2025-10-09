Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: İddianame kabul edildi

CHP'li Manavgat Belediyesinde rüşvet skandalı bu görüntülerle ortaya çıktı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter makamında tatlı kutusu içinde rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

İlk duruşma 2 Aralık'ta

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame kabul edildi. Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşma 2 Aralık Salı günü görülecek. Duruşmaya 3, 4 ve 5 Aralık'ta da devam edilecek.

İddianame suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma ve verme, zimmet, irtikap ve icbar suretiyle irtikap gibi suçlardan 41 kişi hakkında düzenlendi. 33 delillendirilmiş olayı kapsıyor ve toplam 155 sayfa idianamede, tutuklu CHP'li eski Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, örgüt lideri olarak yer alıyor.

CHP'li eski başkan tutuklu yargılanacak

Soruşturmada 11'i tutuklu 43 şüpheli bulunuyordu. İddianame hazırlanırken 2 şüphelinin dosyası delillerin toplanması amacıyla ayrıldı.

İddianamede yer alan 41 sanıktan 20'si rüşvet verme, 14'ü rüşvet alma, diğerleri de aracılık, zimmet ve örgüt kurma suçlarından hakim karşısına çıkacak.

Tutuklu eski Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve suçüstü yakalanan yardımcısı Mehmet Engin Tüter 31 yıldan 66'şar yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.