Çok Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.10.2025 17:34

Bartın'da otomobille tır çarpıştı: Karı koca öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bartın'da otomobille tır çarpıştı: Karı koca öldü, 1 kişi yaralandı

Bartın'dan Karabük yönüne giden Hakan D. (45) yönetimindeki tır ile Satı Ü.'nün (66) kullandığı otomobil, Potbaşı mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ile eşi Sevil Ü. (63) itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık personeli yaptığı kontrolde, Sevil Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Satı Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan otomobilin LPG tankının yerinden çıkarak yola savrulduğu ve gaz kaçırdığı görülürken, itfaiye ekiplerince çevrede önlem alındı. Tırın kupa kısmı da Bartın Çayı kenarında asılı kaldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.

ETİKETLER
Bartın Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Köpeği tarafından ısırılan kişi yaralandı: O anlar kamerada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:29
Tuzla'da gemi yan yattı: 1 işçi öldü
18:23
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı düzenlendi
18:16
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması: İddianame kabul edildi
17:52
İşgalci İsrail ordusu baskın düzenlediği El Halil'de 3 Filistinli çocuğu yaraladı
17:38
Gümüşün onsu 51 doları aşarak rekor kırdı
17:47
Bakan Güler: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan iş birliği Kafkasya'nın barış ve istikrarına da katkı sağlıyor
Fransa'da evsizlerin sayısı 350 bine ulaştı
Fransa'da evsizlerin sayısı 350 bine ulaştı
FOTO FOKUS
Köpeği tarafından ısırılan kişi yaralandı: O anlar kamerada
Köpeği tarafından ısırılan kişi yaralandı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ