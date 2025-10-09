TEM'de çifte kaza: Geri viteste unutulan araç ikinci kazaya neden oldu

TEM Otoyolu Esenyurt Gişeleri mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazanın ardından aracına binmekten korkan sürücü çevredeki bir vatandaştan yardım istedi. Direksiyon başına geçen kişi gaz pedalına basınca araç geriye manevra yaptı. O esnada araçtan çantasını almaya çalışan kadın kendi aracıyla sağ şeritte bulunan araç arasında sıkışarak sürüklendi ve arkadan gelen başka bir araca daha çarparak yaralandı.

Yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.