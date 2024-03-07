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Türkiye
AA 07.03.2024 06:20

Maltepe'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

D-100 kara yolu Ankara istikameti Maltepe mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Maltepe'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
[Fotograf: DHA]

D-100 kara yolu Ankara istikameti Maltepe mevkisinde alkollü olduğu iddia edilen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobil başka bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında park halindeki servis minibüsü ile Yeniden Refah Partisine ait seçim otobüsüne arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. araçta sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine sevk edildi.

Alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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