Çok Bulutlu 2.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 07.03.2024 02:50

İstanbul'da park halindeyken alev alan araç küle döndü

İstanbul Kağıthane'de bir otomobil, sürücüsü tarafından park edildiği sırada yanmaya başladı. Sürücü kendini otomobilden güçlükle atarken kayarak direğe çarpan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da park halindeyken alev alan araç küle döndü

Yangın, saat 22.45 sıralarında Hürriyet Mahallesi Saygı Sokak'ta park halindeki otomobilde çıktı.

İddiaya göre, sürücüsünün tamirciden yeni çıkardığı otomobil, sokağa park ettiği sırada bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, otomobilden kendini güçlükle atarken alev alev yanan otomobil kaydı ve yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak durabildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yanan otomobile müdahale etti.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
4 ilde kaçak silah operasyonu: 9 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:44
İsrail'in "hoşgörü" çağrısında bulunduğu broşürleri Filistinlilerin alay konusu oldu
03:19
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze'deki durum ateşkesin ertelenmesini kaldıramaz
02:26
4 ilde kaçak silah operasyonu: 9 gözaltı
02:10
Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
01:55
Hakkari'de çeşitli suçlardan aranan 107 şüpheli yakalandı
02:40
Hatay'da sağanak: Yollar göle döndü
Polonya'da çiftçiler yine AB'nin tarım politikalarını protesto için sokakta
Polonya'da çiftçiler yine AB'nin tarım politikalarını protesto için sokakta
FOTO FOKUS
TRT Genel Müdürü Sobacı: Türkiye'nin güçlü kadınlarının sesiyiz
TRT Genel Müdürü Sobacı: Türkiye'nin güçlü kadınlarının sesiyiz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ