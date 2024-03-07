İstanbul'da park halindeyken alev alan araç küle döndü

Yangın, saat 22.45 sıralarında Hürriyet Mahallesi Saygı Sokak'ta park halindeki otomobilde çıktı.

İddiaya göre, sürücüsünün tamirciden yeni çıkardığı otomobil, sokağa park ettiği sırada bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, otomobilden kendini güçlükle atarken alev alev yanan otomobil kaydı ve yol kenarındaki demir korkuluklara çarparak durabildi.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yanan otomobile müdahale etti.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.