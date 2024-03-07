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Türkiye
AA 07.03.2024 02:28

4 ilde kaçak silah operasyonu: 9 gözaltı

Diyarbakır merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak silah operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

4 ilde kaçak silah operasyonu: 9 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı ve istihbari çalışmalar sonucunda el yapımı olarak imal edilen tabancaların Trabzon'dan temin edilerek Diyarbakır'da satışının yapıldığı belirlendi.

Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli Trabzon, Artvin ve Rize'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 9 zanlı yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 9 cep telefonu, 9 sim kart, 6 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 1077 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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Diyarbakır Kaçakçılık Silah Kaçakçılığı Trabzon Artvin Rize
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