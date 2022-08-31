Belediye içinde örgütlendiler, rüşvet karşılığı usulsüz işlemleri halledeceklerini söylediler.. Rüşvet pazarlıkları ise teknik takibe takıldı.

Tüm bu iddialar İstanbul Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarıyla ilgili hazırlanan iddianameden. Dosyanın detaylarına ise TRT Haber ekibi ulaştı.

İddianamede 21 şüphelinin 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, rüşvet almak ve irtikap’ suçların cezalandırılması istendi.

2 Belediye Başkan Yardımcısı dosyada örgüt yöneticisi olarak yer aldı

Dosyada rüşvet görüşmesi olduğu değerlendirilen 21 eylem var. Hepsi de teknik takibe takılan görüşmeler. Bunlar arasında tapu harç bedellerinin alınmaması, firmaların usulsüz işlemlerine izin verilmesi ve yine firmalara kesilen cezaların engellenmesi gibi cezalar yer aldı.

Belediye Başkan Yardımcıları H.B. ve M.M. de dosyadaki şüpheliler arasında. İkisi de örgüt yöneticisi olarak yer alıyor.

İddialara göre örgütün rüşvet ağındaki eylemlerin tamamından 2 belediye başkan yardımcısı da haberdar.

Dağıtılan rüşvet paraları ‘borç’ ismiyle kodlandırılıyor

Paralar toplandıktan sonra ise örgüt yöneticileri olduğu iddia edilen belediye başkan yardımcıları tarafından örgütün alt kademelerine dağıtılıyor.

Dağıtılan rüşvet paraları da ‘borç’ adıyla kodlandırılıyor.

Teknik takibe takılandan biri de Maltepe Belediye Başkanı. Hakkındaki dosya ise ayrıldı; soruşturması devam ediyor.

Rüşvet görüşmeleri teknik takibe takıldı

Dosyada şüphelilerin rüşvet görüşmeleri olduğu iddia edilen diyaloglara da yer verildi:

H.B. : Emredin başkanım.

A.K.: Şimdi bir arkadaş var ya yukarıda.

H.B.: Evet.

A.K.: Son yasaya takılmış altmış beş metrekareden elli beş metrekareye falan düşmüş on metrekare daha düşmüş.

H.B. : Onuncu ayda değişti ya yönetmelik.

A.K. : Tamam sen yöneticilerle görüş ama bu arkadaş partiden bir arkadaş sana yönlendireceğim. Zaman zaman kendisine iş bitirmesi için ihtiyacımız olabilir.

H.B. : Tamam başkanım.

Bir başka konuşmada ise ücret pazarlığı yapılıyor:

S.A.: Sana ne oldu bugün 10’mu 20’mi oldu?

T. Ö.:Ne 10u ne 20si ya 7 lira.

S.A.:Niye o kadar az.

S.A.: Bir kapatsana, ben başkan yardımcısına yazacağım fazlaydı çünkü.

T.Ö.: Tamam 3'e böl demiş başkan yardımcısı.

Gözaltına alınan 22 kişiden 5'i tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Mayıs ayında Maltepe Belediyesi’ne rüşvet operasyonu düzenlenmişti.

22 kişiye yönelik operasyon kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.



Haber: Hilal Yıldırım

Kamera: Mustafa Oğuz

