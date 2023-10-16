Parçalı Bulutlu 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.10.2023 15:08

Maltepe'de otomobil devrildi: O anlar kamerada

İstanbul Maltepe'de, bir otomobilin virajı alamayarak devrilmesi sonucu Atatürk Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Maltepe'de Aslan K. idaresindeki otomobil, virajı alamayarak refüjdeki demir parmaklıklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil, önünde ilerleyen araca arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi aldı.

Devrilen otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Atatürk Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi. Araçların bölgeden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:37
Bakan Fidan Lübnan'a gidiyor
16:37
Bakan Tunç Mağdur Hakları Danışma Kurulu toplantısında konuştu
16:38
Sarıyer'de seyir halindeki kumaş yüklü tır alev alev yandı
16:26
Hamas'tan Gazze sınırı yakınlarındaki Kfar Azza'da toplanan İsrail askerlerine saldırı
16:26
12. Kalkınma Planı TBMM Başkanlığı'na sunuldu
16:25
İran: Savaş diğer cephelere yayılma aşamasına yaklaştı
İsrail-Gazze sınırındaki askeri hareketlilik devam ediyor
İsrail-Gazze sınırındaki askeri hareketlilik devam ediyor
FOTO FOKUS
Maltepe'de otomobil devrildi: O anlar kamerada
Maltepe'de otomobil devrildi: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ