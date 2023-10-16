Maltepe'de otomobil devrildi: O anlar kamerada

İstanbul Maltepe'de Aslan K. idaresindeki otomobil, virajı alamayarak refüjdeki demir parmaklıklara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil, önünde ilerleyen araca arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi aldı.
Devrilen otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Atatürk Caddesi'nde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi. Araçların bölgeden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.