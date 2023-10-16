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Türkiye
AA 16.10.2023 14:56

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

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