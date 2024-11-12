Maltepe'de grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu

Maltepe'de toplu iş sözleşmesinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından işçilerin önceki gece başlattığı grev sürüyor.

Pazar günü alınan grev kararının ardından ilçede çöplerin toplanmadığı ve çöp yığınlarının oluştuğu görüldü.

İşçilerin çöpleri toplamaması nedeniyle özellikle halk pazarlarının kurulduğu sokaklarda ve konteynerlerde çöp yığınları oluştu.

Vatandaşlar toplanmayan çöplerden ve oluşan kokudan şikayetçi oldu.

"İşçilerin grevde olup olmaması halkı ilgilendirmez"

Halk pazarının kurulduğu çevrede oturan ve çöplerden rahatsız olan Tarkan Kesin, `Maltepe'de her sene tekrarı olan bir rezalet. Belediyenin bu konu üzerine eğilmesi gerekiyor. Bu şekilde olmaması lazım. İnsanlar bunu hak etmiyorlar, Pazar, dün kuruldu. Bu pislik 2 haftadır devam ediyor. Çöpler toplanmıyor. Bunun bir hizmet olduğunu düşünmüyorum. İşçilerin grevde olup olmaması halkı ilgilendirmez. Bu belediyenin görevidir. Belediyenin görevi halkı refaha kavuşturmaktır. Biz burada sitede oturuyoruz. Görüntü olarak da hoş değil. Rezalet bir durum. Seçim bunun için yapılıyor. Belediyeciliğin insanlara hizmet için olması gerekiyor` dedi.

"Vatandaş kokudan şikayetçi"

Eski belediye çalışanı Enes Yurtman ise, "Belediyenin bütçesi boş. Başkan burayı bir enkazla devraldı. Ben buranın eski çalışanıyım. Belediye başkanı bütçem yok diyor. İşçilerde haklı olarak zam istiyorlar. Bir orta yol bulamadıkları için böyle oluyor. Vatandaşlar kokudan şikayetçi" diye konuştu.