Duman 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.11.2024 19:38

Yasa dışı bahis soruşturmasında 8 fenomenin hesabına erişim engeli

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, savcılığın talebi üzerine, tutuklu 8 fenomenin sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesine karar verildi.

Yasa dışı bahis soruşturmasında 8 fenomenin hesabına erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin, ünlülerin ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı yürüten savcılığın, aralarında İbrahim Yılmaz'ın da olduğu sosyal medya fenomeni olarak bilinen bazı şüphelilerin hesaplarına erişim engeli getirilmesine yönelik talebi, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildi.

Talebi kabul eden hakimlik, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve Yağmur Şifa Yaprak'ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer fenomenlerin sosyal medya hesaplarına erişim engeli kararı verilmesine yönelik talep, hakimlikçe değerlendiriliyor.

23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Savcılık, Erbil ve Ortaç'ın aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol tedbirine itiraz etmiş ve bu şüphelilerin de tutuklanmasını talep etmişti. Savcılığın itirazına ilişkin nöbetçi asliye ceza mahkemesinden henüz karar çıkmadı.

ETİKETLER
Bahis Kumar Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Hatay'da deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:16
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
21:05
Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
20:50
Hamas: İsrail'in Beyt Hanun'a düzenlediği saldırı Gazze'de yürüttüğü soykırımın devamı
20:48
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 287'ye yükseldi
20:47
Pakistan'da yolcu otobüsü nehre düştü: 18 ölü
20:45
Türbülansa giren Almanya uçağında 11 kişi yaralandı
Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor
Balıklıgöl ara tatilde ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin ismiyle uçtu
HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin ismiyle uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ