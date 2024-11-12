İzmir'deki yangında hayatını kaybeden 5 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Çocukların İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan cenazeleri, Selçuk'ta bulunan Tahsinağa Camisi'ne getirildi.

Çocukların cenazelerinin camiye getirilişi sırasında vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Torbalı Açık Cezaevinden getirilen baba Hakan Akcan, cenaze törenine jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında katıldı.

Baba Akcan, çocuklarının tek tek öptüğü tabutlarına başını koydu. İkindi sonrası kılınan cenaze namazı sırasında jandarma ekipleri babanın bileklerindeki kelepçeleri çıkardı.

Olayın ardından gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan da çocuklarının cenaze törenine katılmak üzere polis nezaretinde camiye götürüldü.

Camiye getirildiği sırada fenalaşan anne, polis ekipleri tarafından Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dumandan etkilenen 5 kardeş hayatını kaybetmişti

Selçuk ilçesinde dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen Fadime Nefes, Funda Peri, Aslan Miraç, Masal Işık ve Aras Bulut Akcan kardeşler hayatını kaybetmişti.

Anne adliyeye sevk edildi

Çocuklarının cenaze törenine katılmak için polis nezaretinde Tahsinağa Camisi'ne getirilen ve fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesine kaldırılan anne Akcan'ın tedavisi tamamlandı.

Akcan, hastaneden adliyeye sevk edildi.