Selimiye Camii restorasyonunda 'ince işçilik' çalışmaları yapılıyor

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, İl Genel Meclisinin kasım ayı olağan toplantısında devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce kentte önemli eserlerin restorasyonunun sürdüğünü belirten Saraç, tarihi yapıların restorasyonuna sırayla devam ettiklerini söyledi.

"En kısa sürede ibadete açmak için çok yoğun bir çalışma içindeyiz"

Selimiye Camii restorasyonunun herkes tarafından merak edildiğini belirten Saraç, "Selimiye Camii'nde dış cephe onarımımızı tamamladık. 'İnce işçilik' dediğimiz şu an cami içerisinde kalem işi çalışmalarımız devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmalarına da başladık. En kısa sürede ibadete açmak için çok yoğun bir çalışma içindeyiz" dedi.

Keşan ilçesindeki Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nin restorasyonunda ise sona gelindiğini ramazan ayı öncesinde camiyi ibadete açacaklarını anlatan Saraç, Uzunköprü ilçesinde Muradiye Camii'nde ve Edirne'deki Rüstempaşa Kervansarayı'nda restorasyonun sürdüğünü kaydetti.

Tarihi Alipaşa Çarşısı'ndaki yangın söndürme sistemini de yenileyerek çalışır hale getirdiklerini anlatan Saraç, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi yapılarla ilgili bilgi verdi.