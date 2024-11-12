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Türkiye
AA 12.11.2024 14:32

Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 60 metre yüksekliğe sahip petrol platformunun geçişi nedeniyle önlem alındı.

Çanakkale Boğazı tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

İspanya'dan Romanya'ya giden 120 metre boyunda, 77 metre genişlik ve yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Marşal Adaları bayraklı "Transocean Barents" isimli petrol platformu, sabah saatlerinde güney yönden boğaza girdi.

Yaklaşık 5 saatte Çanakkale kent merkezi önlerine ulaşan platforma, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-4", "Kurtarma-14", "Kurtarma-15", "Kurtarma-17" ve "Türkeli" römorkörleri ile "Kıyem-1" tahlisiye botu refakat etti.

Kuzeyden güneye tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda ulaşım, platformun Marmara Denizi'ne girmesinin ardından normale dönecek.

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